СБУ повідомила про підозру гендиректору авіакомпанії-перевізника іранських шахедів в рф

СБУ повідомила про підозру російському «перевізнику» шахедів з Ірану Юрію Великокладу.

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру російському громадянину Юрію Великокладу, який обіймав посаду генерального директора авіакомпанії «223 льотний загін», яка підпорядковується Міністерству оборони російської федерації. Про це повідомляє СБУ.

За даними СБУ, Великоклад надавав літаки для перевезення російських бойовиків та озброєння з Близького Сходу та Африки на війну в Україну. Основним обвинуваченням є той факт, що підсанкційний генеральний директор брав участь у організації переправлення дронів-камікадзе типу «Шахед» з Ірану на територію росії, звідки їх використали для атаки на українське місто Суми 3 липня цього року. У результаті цієї атаки були завдані значні пошкодження житловим будівлям та адміністративним будівлям у центральній частині міста, що спричинило жертви серед цивільного населення.

Повідомляється, що Юрій Великоклад також надавав літаки для перекидання підрозділів російської приватної військової компанії «Вагнер» з Африки на війну в Україну. Ці бойовики були подалі переправлені до району Бахмута для подальшого штурму українського міста.

Слідство встановило, що для організації цих перевезень, керівництво бойовиків укладало угоди з авіакомпанією Великоклада та переказувало кошти на її рахунки за використання повітряних суден. За документальною інформацією, «вагнерівці» витратили 56 мільйонів російських рублів на 8 міжнародних авіарейсів.

Для уникнення виявлення контактів з авіакомпанією Великоклада, фігуранти справи використовували підконтрольні комерційні структури за межами Росії.

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки України повідомили Великокладу про підозру за частинами 5 статті 27 та 2 статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Оскільки обвинувачений перебуває на території Російської Федерації, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

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