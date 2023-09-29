Суд повернув державі землі з курганами в Запорізькій області

Пам'ятка історії та культури перебуває під особливою охороною держави, а землі під нею не підлягають передачі у приватну власність.

Запорізький районний суд Запорізької області зобов’язав громадянина повернути на користь держави земельну ділянку площею 1,1 га у Долинській об’єднаній територіальній громаді Запорізького району, на якій розташовано чотири кургани курганного могильника, таким чином частково задовольнив позовні вимоги Запорізької окружної прокуратури. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Пам'ятка історії та культури перебуває під особливою охороною держави, а землі під нею не підлягають передачі у приватну власність.

Попри вказану законодавчу заборону органом місцевого самоврядування ця земельна ділянка була передана у приватну власність громадянину, після чого за договором міни відчужена на користь третьої особи.

Заходи щодо фактичного повернення землі на користь держави вживатимуться після набрання судовим рішенням законної сили.

Із рішенням Запорізького районного суду Запорізької області у справі № 317/372/22 можна ознайомитись за посиланням.

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