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  1. У світі

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут

12:20, 3 жовтня 2023
Таким чином Вірменія зобов'язується виконувати рішення МКС, який видав ордер на арешт Путіна.
Парламент Вірменії ратифікував Римський статут
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Парламент Вірменії ратифікував Римський статут, зобов'язавшись виконувати рішення Міжнародного кримінального суду (МКС). Відповідне рішення ухвалили на засіданні органу 3 жовтня, передає Trend.az.

Національні збори Вірменії 62 голосами «за» затвердили рішення. Опозиційні фракції не проголосували і залишили засідання на знак протесту, вважають, що ратифікація «суттєво погіршити відносини з росією».

Вірменія підписала Римський статут у 1999 році, але не ратифікувала його. 1 вересня 2023 року вірменський уряд направив до парламенту проєкт ратифікації Римського статуту МКС.

Таким чином Вірменія зобов'язується виконувати рішення МКС, який видав ордер на арешт Путіна.

Проте нещодавно віце-спікер Нацзборів країни Акоп Аршакян сказав, що Єреван може зробити так, щоб підписання Римського статуту «не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією та росією», передає  Armenpress.

Відповідаючи на твердження, якщо Римський статут буде ратифікований, то Вірменії доведеться за можливості заарештувати Путіна, Аршакян сказав, що це необов'язково.

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