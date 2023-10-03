Житлові сертифікати з’явилися в Дії: деталі отримання

У Дії відображаються житлові сертифікати за програмою єВідновлення.

Джерело фото: drohobych-rda.gov.ua

Для українців, які подали заяву про знищене майно за програмою «єВідновлення», стає доступними житлові сертифікати через застосунок «Дія». Ці сертифікати містять інформацію про суму компенсації та термін її дії, –повідомило Мінреінтеграції.

Житловий сертифікат є підтвердженням того, що комісія органу місцевого самоврядування вже опрацювала заяву про знищене майно і визначила суму компенсації.

Для перевірки житлового сертифікату в застосунку «Дія» необхідно виконати наступні кроки:

Авторизуватися в застосунку.

Перейти в розділ «Послуги – єВідновлення».

Вибрати «Сертифікати на житло».

Загалом з моменту запуску цієї послуги 3685 українців подали заяву про зруйноване майно з метою отримання компенсації. Найбільше повідомлень надійшло з Харківської та Київської областей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.