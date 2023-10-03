Господарський cуд Києва повідомив про наявність вакантних посад

У Господарському cуді міста Києва є три вакантні посади.

Господарський суд міста Києва повідомляє про наявність трьох вакансій провідних спеціалістів відділу автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів. Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Строково: 1 посада - на період перебування у відпустці для догляду за дитиною основного працівника та/або до дня призначення переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану; 2 посади - до дня призначення переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану).

«Призначення на посаду державної служби буде відбуватись з урахуванням вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12.05.2022 №2259-ІХ.

Претенденти на вакантні посади подають до 17.10.2023 на електронну пошту відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу ([email protected]):

- заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади;

- резюме встановленого зразка відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246», - сказано у повідомленні.

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