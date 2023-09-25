Підготовка програми фінансування: місія МВФ розпочинає технічні дискусії з Україною

Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає технічні дискусії з представниками України щодо підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування. Про це повідомляє пресслужба МВФ з посиланням на заяву постійного представника Ваграма Степаняна.
«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні технічні дискусії з представниками влади України стосовно останніх економічних подій і з метою обговорення податково-бюджетних, фінансових та структурних заходів у контексті підготовки до консультацій 2023 року за Статтею IV Угод МВФ та до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)», – йдеться в повідомленні.
Раніше стало відомо, що фінансування держбюджету у 2023 році міжнародними партнерами сягне $30 млрд.
Також парламент схвалив законопроект про обмеження ставок мікрокредитувальників для захисту найуразливішої категорії споживачів від високоризикового кредитування.
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