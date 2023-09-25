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Для органів влади, які не є юридичними особами, та іноземних юросіб скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді

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Підготовка програми фінансування: місія МВФ розпочинає технічні дискусії з Україною

15:11, 25 вересня 2023
Місія МВФ розпочинає технічні дискусії з Україною щодо підготовки до перегляду програми фінансування.
Підготовка програми фінансування: місія МВФ розпочинає технічні дискусії з Україною
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Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає технічні дискусії з представниками України щодо підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування. Про це повідомляє пресслужба МВФ з посиланням на заяву постійного представника Ваграма Степаняна.

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні технічні дискусії з представниками влади України стосовно останніх економічних подій і з метою обговорення податково-бюджетних, фінансових та структурних заходів у контексті підготовки до консультацій 2023 року за Статтею IV Угод МВФ та до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що фінансування держбюджету у 2023 році міжнародними партнерами сягне $30 млрд.

Також парламент схвалив законопроект про обмеження ставок мікрокредитувальників для захисту найуразливішої категорії споживачів від високоризикового кредитування.

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