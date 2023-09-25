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Подготовка программы финансирования: миссия МВФ начинает технические дискуссии с Украиной

15:11, 25 сентября 2023
Миссия МВФ начинает технические дискуссии с Украиной о подготовке к пересмотру программы финансирования.
Подготовка программы финансирования: миссия МВФ начинает технические дискуссии с Украиной
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Миссия Международного валютного фонда начинает технические дискуссии с представителями Украины о подготовке ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Об этом сообщает пресс-служба МВФ со ссылкой на заявление постоянного представителя Ваграма Степаняна.

«Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня технические дискуссии с представителями власти Украины по поводу последних экономических событий и с целью обсуждения налогово-бюджетных, финансовых и структурных мероприятий в контексте подготовки к консультациям 2023 года по статье IV Соглашений МВФ и ко второму пересмотру программы расширенного финансирование (EFF)», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что финансирование госбюджета в 2023 году международными партнерами составит $30 млрд.

Также парламент одобрил законопроект об ограничении ставок микрокредитовщиков для защиты наиболее уязвимой категории потребителей от высокорискового кредитования.

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