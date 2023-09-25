Нужно ли пробу Манту делать каждый год всем детям без исключения – разъяснение НСЗУ

Пробу Манту не рекомендовано проводить всем, а только детям из групп риск.

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Некоторые родители убеждены (или их продолжают убеждать в этом врачи), что пробу Манту всем детям без исключения нужно делать каждый год. Это не совсем так, отмечают в Национальной службе здоровья Украины.

В НСЗУ отмечают, что пробу Манту не рекомендовано проводить всем, а только детям из групп риска. Это – согласно современным рекомендациям ВОЗ.

Также пробу Манту проводят перед прививкой вакциной БЦЖ тем детям, которые старше двух месяцев и которым не была проведена прививка БЦЖ непосредственно в роддоме. В этом случае прививка БЦЖ осуществляется в случае отрицательного результата пробы Манту.

Новорожденным и малышам до двухмесячного возраста прививка против туберкулеза производится без предварительной пробы Манту, подчеркивают в НСЗУ.

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