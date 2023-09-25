Коррупционный скандал в партии премьера Румынии: посадили одного из «местных баронов»

Уже бывший председатель совета округа Васлуй Думитру Бузату подозревается во взяточничестве, ему избран досудебный арест на 30 дней.

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Социал-демократическая партия Румынии, которую возглавляет премьер-министр Марчел Чолаку, попала в коррупционный скандал, фигурантами которого стали председатель совета округа Васлуй Думитру Бузату и его бывшая жена Габриэла Крецу. Их исключили из партии в субботу после того, как Бузату поймали в пятницу вечером во время получения сумки с примерно 250 000 евро от бизнесмена, – сообщает Euractiv.

Эмиль Савин, бизнесмен и бывший близкий соратник Бузату, заявил о коррупции в прокуратуре. Деньги, полученные Бузату, составляли 10% от стоимости счетов, выставленных CJ Vaslui его компании за восстановление дороги.

Савин рассказал, что президент совета округа Васлуй ранее требовал минимум 10% сокращения от подрядчиков, работающих над проектами дорожной инфраструктуры в округе Васлуй.

Суд Васлуя избрал Бузату досудебный арест на 30 дней.

Отмечается, что Бузату является одним из самых влиятельных местных лидеров PSD, который уже третий срок возглавляет CJ Vaslui. Он один из так называемых «местных баронов», богатых и влиятельных политиков, которые много лет руководят бедными округами.

Его бывшая жена Габриэла Крецу является членом Сената с 2004 года, а их сын был назначен госсекретарем в прошлом году.

В субботу лидер PSD Марчел Чолаку объявил об исключении Думитру Бузату и его бывшей жены из партии, а их сын Тудор Бузату подал в отставку с должности государственного секретаря в Генеральном секретариате правительства.

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