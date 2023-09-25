Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Для органів влади, які не є юридичними особами, та іноземних юросіб скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді

Народні депутати вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів для обміну процесуальними документами із судом, скасувавши обов’язок реєстрації для тих органів влади, що не є юридичними особами, та для іноземного бізнесу.

Покарання у виді арешту будуть застосовувати лише до військовослужбовців: за 140 статтями КК зможуть застосовувати пробаційний нагляд як основне покарання

Арешт як вид покарання залишиться лише для військовослужбовців.

Депутати пропонують звільнити керівництво Бюро економічної безпеки та провести конкурс на очільника БЕБ

Серед ініціаторів законопроекту про зміну керівництва БЕБ – голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна та голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Український бізнес готує скарги до Європейської кооперації з акредитацїі через численні порушення в роботі Нацагентства з акредитації, - акт перевірки

Позапланова перевірка, проведена за терміновим дорученням міністра економіки Юлії Свириденко, виявила безліч порушень в роботі Нацагентства з акредитації, очолюваного Сергієм Костюком.

Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави Всеволоду Князєву до 45 млн грн

АП Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

  1. У світі

Корупційний скандал в партії прем'єра Румунії: ув’язнили одного з «місцевих баронів»

14:34, 25 вересня 2023
Вже колишній голова ради округу Васлуй Думітру Бузату підозрюється в хабарництві, йому обрано досудовий арешт на 30 днів.
Корупційний скандал в партії прем'єра Румунії: ув’язнили одного з «місцевих баронів»
Джерело фото: Euractiv
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Соціал-демократична партія Румунії, яку очолює прем'єр-міністр Марчел Чолаку, потрапила у корупційний скандал, фігурантами якого стали голова ради округу Васлуй Думітру Бузату та його колишня дружина Габріела Крецу. Їх виключили з партії у суботу після того, як Бузату спіймали в п’ятницю ввечері під час отримання сумки з приблизно 250 000 євро від бізнесмена, – повідомляє Euractiv.

Еміль Савін, бізнесмен і колишній близький соратник Бузату, заявив про корупцію в прокуратурі. Гроші, отримані Бузату, становили 10% від вартості рахунків, виставлених CJ Vaslui його компанії за відновлення дороги.

Савін розповів, що президент ради округу Васлуй раніше вимагав мінімум 10% скорочення від підрядників, які працюють над проектами дорожньої інфраструктури в округі Васлуй.

Суд Васлуя обрав Бузату досудовий арешт на 30 днів.

Зазначається, що Бузату є одним із найвпливовіших місцевих лідерів PSD, який уже третій термін очолює CJ Vaslui. Він один із так званих «місцевих баронів», багатих і впливових політиків, які багато років керують бідними округами.

Його колишня дружина Габріела Крецу є членом Сенату з 2004 року, а їхній син був призначений держсекретарем минулого року.

У суботу лідер PSD Марчел Чолаку оголосив про виключення Думітру Бузату та його колишньої дружини з партії, а їхній син Тудор Бузату подав у відставку з посади державного секретаря в Генеральному секретаріаті уряду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Заяць
    Олександр Заяць
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва