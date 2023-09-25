Корупційний скандал в партії прем'єра Румунії: ув’язнили одного з «місцевих баронів»

Вже колишній голова ради округу Васлуй Думітру Бузату підозрюється в хабарництві, йому обрано досудовий арешт на 30 днів.

Джерело фото: Euractiv

Соціал-демократична партія Румунії, яку очолює прем'єр-міністр Марчел Чолаку, потрапила у корупційний скандал, фігурантами якого стали голова ради округу Васлуй Думітру Бузату та його колишня дружина Габріела Крецу. Їх виключили з партії у суботу після того, як Бузату спіймали в п’ятницю ввечері під час отримання сумки з приблизно 250 000 євро від бізнесмена, – повідомляє Euractiv.

Еміль Савін, бізнесмен і колишній близький соратник Бузату, заявив про корупцію в прокуратурі. Гроші, отримані Бузату, становили 10% від вартості рахунків, виставлених CJ Vaslui його компанії за відновлення дороги.

Савін розповів, що президент ради округу Васлуй раніше вимагав мінімум 10% скорочення від підрядників, які працюють над проектами дорожньої інфраструктури в округі Васлуй.

Суд Васлуя обрав Бузату досудовий арешт на 30 днів.

Зазначається, що Бузату є одним із найвпливовіших місцевих лідерів PSD, який уже третій термін очолює CJ Vaslui. Він один із так званих «місцевих баронів», багатих і впливових політиків, які багато років керують бідними округами.

Його колишня дружина Габріела Крецу є членом Сенату з 2004 року, а їхній син був призначений держсекретарем минулого року.

У суботу лідер PSD Марчел Чолаку оголосив про виключення Думітру Бузату та його колишньої дружини з партії, а їхній син Тудор Бузату подав у відставку з посади державного секретаря в Генеральному секретаріаті уряду.

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