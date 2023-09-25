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Міноборони проводить випробування трьох нових моделей шоломів – українського та двох іноземних

14:15, 25 вересня 2023
На забезпечення в ЗСУ поставлено п’ять зразків шоломів бойових балістичних.
Міноборони проводить випробування трьох нових моделей шоломів – українського та двох іноземних
Джерело фото: Міноборони
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На забезпечення в ЗСУ поставлено п’ять зразків шоломів бойових балістичних. Кожна з моделей пройшла військові (дослідні) випробування в підрозділах Збройних Сил України. Також на даний час проводяться випробування нових моделей шоломів (одного - українського та двох - іноземних виробників).

Про це розповіли у Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

«На фото - шолом повнорозмірний та шолом з високою обрізкою. Вони ідентичні, тільки в одній моделі є вирізи для вух. В шоломі є бічні рейлінги для кріплення навушників спеціальних, фонарів та фронтальне кріплення для приладів нічного бачення, тепловізорів, камери і т.д. Дані шоломи 1-го класу захисту. Повинні витримувати 5 пострілів кулею 9мм Makarov, 5 пострілів кулею 9мм Luger. Оболонка шолома повинна забезпечувати стійкість до ураження типовими імітаторами уламків масою 1,1 г, які мають швидкість V50 не менше 670 м/с, випущених з дистанції 5 м», - розповідають фахівці з розробки речового майна ЗСУ.

Технічною специфікацією Міноборони визначено вимоги щодо розмірів, анатомічних зон перекриття голови шолома бойового балістичного. Для кожного розміру визначена вага, адже згідно з військовим стандартом, рекомендована вага шолома повинна становити не більше 1,5 кг.

«Протягом тестувань шоломів змінювали підвісну систему, кріплення, подушечки, їх форму, розміри, поки не відшліфували до максимальної зручності. Після отримання позитивних актів від військових частин, виробники відправляли шоломи на балістичні та небалістичні випробування. За результатами ми отримали протоколи про відповідність нашим вимогам і затвердили п’ять зразків шоломів. На даний час проводяться військові (дослідні) випробування нових моделей шоломів (одна - українського та дві - іноземних виробників)», - додали в Центральному управлінні.

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