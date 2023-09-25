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  1. В Украине

Минобороны проводит испытания трех новых моделей шлемов – украинского и двух иностранных

14:15, 25 сентября 2023
На обеспечение в ВСУ поставлены пять образцов шлемов боевых баллистических.
Минобороны проводит испытания трех новых моделей шлемов – украинского и двух иностранных
Источник фото: Минобороны
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На обеспечение в ВСУ поставлены пять образцов шлемов боевых баллистических. Каждая из моделей прошла военные (исследовательские) испытания в подразделениях Вооруженных сил Украины. Также в настоящее время проводятся испытания новых моделей шлемов (одного – украинского и двух – иностранных производителей).

Об этом рассказали в Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

«На фото – шлем полноразмерный и шлем с высокой обрезкой. Они идентичны, только у одной модели есть вырезы для ушей. В шлеме есть боковые рейлинги для крепления наушников специальных, фонарей и фронтальный крепеж для приборов ночного видения, тепловизоров, камеры и т.д. Данные шлемы 1-го класса защиты. Должны выдерживать 5 выстрелов пулей 9мм Makarov, 5 выстрелов пулей 9мм Luger. Оболочка шлема должна обеспечивать устойчивость к поражению типичными имитаторами обломков массой 1,1 г, имеющих скорость V50 не менее 670 м/с, выпущенных с дистанции 5 м», – рассказывают специалисты по разработке вещевого имущества ВСУ.

Технической спецификацией Минобороны определены требования относительно размеров, анатомических зон перекрытия головы шлема боевого баллистического. Для каждого размера определен вес, ведь согласно военному стандарту, рекомендуемый вес шлема должен составлять не более 1,5 кг.

«В течение тестирований шлемов меняли подвесную систему, крепеж, подушечки, их форму, размеры, пока не отшлифовали до максимального удобства. После получения положительных актов от воинских частей производители отправляли шлемы на баллистические и небаллистические испытания. По результатам мы получили протоколы о соответствии нашим требованиям и утвердили пять образцов шлемов. В настоящее время проводятся военные (исследовательские) испытания новых моделей шлемов (одна – украинского и две – иностранных производителей)», – добавили в Центральном управлении.

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