Новую технику отправлять не будут: Дуда назвал условие поставки польского оружия Украине

Польша будет поставлять Украине подержанную военную технику, которая будет замещаться за счет закупки новой.

Польша готова поставлять Украине подержанную военную технику, которая будет замещаться за счет закупки новой. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Super Express.

«Я совсем по-другому интерпретировал заявление премьер-министра. Возможно, потому, что я недавно с ним разговаривал, в частности о передаче техники Украине», - сказал он.

По его словам, «не может быть и речи» об отправке любой новой техники, которую Польша сейчас закупает, такой как артиллерийские гаубицы К2 или танки К9.

Эта техника должна послужить усилению польской армии. Мы не тратим миллиарды, чтобы вдруг отдать их», - сказала она.

«Но это не значит, что мы вообще не будем передавать оружие Украине. Когда старую технику заменяют современной, у меня нет проблем отправить ее украинцам», - добавил Дуда.

Польский президент призвал помнить, кто больше выиграет, если Польша и Украина разойдутся. "Последствия могут быть трагическими", - сказал он.

Ранее мы писали, что Польша не планирует отменять эмбарго на украинское зерно, однако подготовила альтернативу.

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