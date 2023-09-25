Верховной Раде предлагают убрать обязательность явки нарушителя в суд в некоторых категориях дел по КУоАП

Депутаты предлагают решить проблему постоянного перенесения судами рассмотрения дела из-за необходимости обязательного присутствия нарушителя.

Обязательное присутствие лица, привлекаемого к административной ответственности при рассмотрении отдельных административных правонарушений, предусмотренное статьей 268 КУоАП, потеряло свое содержательное значение после решения Конституционного Суда №10-р/2018, и сегодня только затягивает сроки рассмотрения дел из-за уклонения лица от явки в суд, что в дальнейшем приводит к закрытию дела в связи с истечением сроков привлечения к ответственности, установленных статьей 38 КУоАП. Такого мнения придерживаются авторы законопроекта 10002-1 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

По их словам, законопроект предлагает решить проблему закрытия дел об административных правонарушениях в результате истечения срока привлечения к административной ответственности (статья 38 КУоАП) в результате постоянного перенесения судами рассмотрения дела, из-за обязательного присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности (ч. 2 статьи 268 КУоАП).

«Такой подход устаревший и когда-то был обоснован из-за: во-первых, неопределенного срока административного задержания (до рассмотрения дела в суде), во-вторых, немедленным вступлением в законную силу постановления о наложении административного взыскания в виде административного ареста.

Но после решений Конституционного Суда Украины от 11 октября 2011 10-рп и от 23 ноября 2018 10-р/2018 практическая необходимость обязательного присутствия лица во время рассмотрения дела является неоправданной и только приводит к затягиванию процесса.

Так, по данным ГСА, в 2020 году по истечении сроков привлечения к административной ответственности было закрыто 121 665 дел об административных правонарушениях, что составляет почти 17% всех рассмотренных дел судами, 2021 год – 109 505 (14%), 2022 – 82 238 (13%)», – объясняют авторы.

Изменениями к статье 268 КУоАП предлагается оставить обязательное присутствие привлекаемого к административной ответственности лица только при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4 - 172-9 КУоАП.

Напомним, в настоящее время КУоАП предусматривает, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью первой статьи 44, статьями 51, 146, 160, 172-4 - 172-9, 173, частью третьей статьи 178, статьями 185, 185-1 185-7, 187 настоящего Кодекса, присутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, обязательно. В случае уклонения от явки по вызову органа внутренних дел или судьи, это лицо может быть Национальной полицией подвергнуто приводу.

В частности, обязательная явка предусмотрена в случае совершения следующих админправонарушений:

Незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах

Мелкий угон чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты

Торговля с рук в неустановленных местах

Мелкое хулиганство

Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего

Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций

Публичные призывы к невыполнению требований полицейского или должностного лица Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины

Нарушение правил административного надзора и т.д.

Напомним, что этот законопроект основной целью определяет выполнение решения ЕСПЧ «Бантыш и другие против Украины». Его инициаторами выступают Максим Павлюк, Дмитрий Припутень, Вячеслав Медяник и другие.

Они предлагают законодательно закрепить институт административно-деликтного обвинения в отдельных категориях дел об административных правонарушениях.

В отличие от основного проекта Закона 10002, предусматривающего поддержание обвинения исключительно со стороны прокурора (вроде обязательного участия прокурора по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4 - 172-9, 172-9-2 КУоАП), альтернативный предусматривает более комплексное решение.

Так, предлагается обязательное участие во время рассмотрения дела в суде уполномоченного должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении или уполномоченного представителя органа, от имени которого был составлен протокол, в случае если ответственность за указанное правонарушение предусмотрена в виде возмездного изъятия, конфискации, лишение специального права, административного ареста или ареста по содержанию на гауптвахте.

Одновременно прокурор по собственной инициативе вправе вступить в дело при условии, что санкция за данное правонарушение предусматривает лишение специального права, административный арест или арест с содержанием на гауптвахте.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.