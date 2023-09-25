Верховній Раді пропонують прибрати обов’язковість явки порушника до суду у деяких категоріях справ за КУпАП

Депутати пропонують вирішити проблему постійного перенесення судами розгляду справи через необхідність обов’язкової присутності порушника.

Обов’язкова присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду окремих адміністративних правопорушень, що передбачена статтею 268 КУпАП, втратила своє змістовне призначення після рішення Конституційного Суду №10-р/2018, та сьогодні лише затягує строки розгляду справ через ухилення особи від явки до суду, що в подальшому призводить до закриття справи у зв'язку з закінченням строків притягнення до відповідальності, встановлених статтею 38 КУпАП. Такої думки притримуються автори законопроекту 10002-1 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення.

За їх словами, законопроект пропонує вирішити проблему закриття справ про адміністративні правопорушення внаслідок закінчення строку притягнення до адміністративної відповідальності (стаття 38 КУпАП) внаслідок постійного перенесення судами розгляду справи, через обов’язкову присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (ч. 2 статті 268 КУпАП).

«Такий підхід є застарілим та колись був обґрунтований через: по-перше, невизначений строк адміністративного затримання (до розгляду справи в суді), по-друге, негайним набуттям законної сили постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту.

Але після рішень Конституційного Суду України від 11 жовтня 2011 року 10-рп та від 23 листопада 2018 року 10-р/2018 практична необхідність обов’язкової присутності особи під час розгляду справи є невиправданою та лише призводить до затягування процесу.

Так, за даними ДСА, у 2020 році за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності, було закрито 121 665 справ про адміністративні правопорушення, що становить майже 17% всіх розглянутих справ судами, 2021 рік – 109 505 (14%), 2022 – 82 238 (13%)», - пояснюють автори.

Змінами до статті 268 КУпАП пропонується залишити обов’язкову присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, лише при розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачених статтями 172-4 - 172-9 КУпАП.

Нагадаємо, наразі КУпАП передбачає, що при розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172-4 - 172-9 , 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185-1 , статтями 185- 7 , 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді цю особу може бути Національною поліцією піддано приводу.

Зокрема, обов’язкова явка передбачена у разі вчинення наступних адмінправопорушень:

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати

Торгівля з рук у невстановлених місцях

Дрібне хуліганство

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця

Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

Публічні заклики до невиконання вимог поліцейського чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

Порушення правил адміністративного нагляду тощо.

Нагадаємо, що цей законопроект основною метою визначає виконання рішення ЄСПЛ «Бантиш та інші проти України». Його ініціаторами виступають Максим Павлюк, Дмитро Припутень, В’ячеслав Медяник та інші.

Вони пропонують законодавчо закріпити інститут адміністративно-деліктного обвинувачення в окремих категоріях справ про адміністративні правопорушення.

На відміну від основного проекту Закону 10002, що передбачає підтримання обвинувачення виключно з боку прокурора (на кшталт обов’язкової участі прокурора у справах про адміністративні правопорушення, передбачених статтями 172-4 - 172-9, 172-9-2 КУпАП), альтернативний передбачає більш комплексне рішення.

Так, пропонується обов’язкова участь під час розгляду справи в суді уповноваженої посадової особи, яка склала протокол про адміністративне правопорушення або уповноваженого представника органу, від імені якого було складено протокол, у випадку якщо відповідальність за зазначене правопорушення передбачена у вигляді оплатного вилучення, конфіскації, позбавлення спеціального права, адміністративного арешту або арешту з утримання на гауптвахті.

Одночасно прокурор за власною ініціативою має право вступити в справу за умови, що санкція за дане правопорушення передбачає позбавлення спеціального права, адміністративний арешт або арешт з утриманням на гауптвахті.

Автор: Наталя Мамченко

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