Нову техніку відправляти не будуть: Дуда назвав умову постачання польської зброї Україні

Польща готова постачати Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю польській газеті Super Express.
«Я зовсім по-іншому інтерпретував заяву прем'єр-міністра. Можливо тому, що я нещодавно з ним розмовляв, зокрема про передачу техніки Україні», - сказав він.
За його словами, «не може бути й мови» про відправку будь-якої нової техніки, яку Польща зараз закуповує, такої як артилерійські гаубиці К2 або танки К9.
«Ця техніка має послужити посиленню польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб раптом віддати їх», - сказала вона.
«Але це не означає, що ми взагалі не передаватимемо зброю Україні. Коли стару техніку замінюють на сучасну, у мене немає проблем відправити її українцям», - додав Дуда.
Польський президент закликав пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться. «Наслідки можуть бути трагічними», - сказав він.
Раніше ми писали, що Польща не планує скасовувати ембарго на українське зерно, проте підготувала альтернативу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.