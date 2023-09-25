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  1. У світі

Нову техніку відправляти не будуть: Дуда назвав умову постачання польської зброї Україні

14:52, 25 вересня 2023
Польща постачатиме Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової.
Нову техніку відправляти не будуть: Дуда назвав умову постачання польської зброї Україні
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Польща готова постачати Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю польській газеті Super Express.

«Я зовсім по-іншому інтерпретував заяву прем'єр-міністра. Можливо тому, що я нещодавно з ним розмовляв, зокрема про передачу техніки Україні», - сказав він.

За його словами, «не може бути й мови» про відправку будь-якої нової техніки, яку Польща зараз закуповує, такої як артилерійські гаубиці К2 або танки К9.

 «Ця техніка має послужити посиленню польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб раптом віддати їх», - сказала вона.

«Але це не означає, що ми взагалі не передаватимемо зброю Україні. Коли стару техніку замінюють на сучасну, у мене немає проблем відправити її українцям», - додав Дуда.

Польський президент закликав пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться. «Наслідки можуть бути трагічними», - сказав він.

Раніше ми писали, що Польща не планує скасовувати ембарго на українське зерно, проте підготувала альтернативу.

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