Нову техніку відправляти не будуть: Дуда назвав умову постачання польської зброї Україні

Польща постачатиме Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової.

Польща готова постачати Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю польській газеті Super Express.

«Я зовсім по-іншому інтерпретував заяву прем'єр-міністра. Можливо тому, що я нещодавно з ним розмовляв, зокрема про передачу техніки Україні», - сказав він.

За його словами, «не може бути й мови» про відправку будь-якої нової техніки, яку Польща зараз закуповує, такої як артилерійські гаубиці К2 або танки К9.

«Ця техніка має послужити посиленню польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб раптом віддати їх», - сказала вона.

«Але це не означає, що ми взагалі не передаватимемо зброю Україні. Коли стару техніку замінюють на сучасну, у мене немає проблем відправити її українцям», - додав Дуда.

Польський президент закликав пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться. «Наслідки можуть бути трагічними», - сказав він.

Раніше ми писали, що Польща не планує скасовувати ембарго на українське зерно, проте підготувала альтернативу.

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