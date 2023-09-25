Чи потрібно пробу Манту робити щороку всім дітям без виключення – роз'яснення НСЗУ

Пробу Манту не рекомендовано проводити всім, а лише дітям із груп ризику.

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Деякі батьки переконані (або їх продовжують переконувати в цьому лікарі), що пробу Манту всім дітям без виключення треба робити щороку. Це не зовсім так, зазначають у Національній службі здоров’я України.

У НСЗУ наголошують що пробу Манту не рекомендовано проводити всім, а лише дітям із груп ризику. Це – відповідно до сучасних рекомендацій ВООЗ.

Також пробу Манту проводять перед щепленням вакциною БЦЖ тим дітям, які старші за два місяці, і яким не було проведено щеплення БЦЖ безпосередньо у пологовому будинку. У цьому разі щеплення БЦЖ здійснюється у випадку негативного результату проби Манту.

Новонародженим і малюкам до двомісячного віку щеплення проти туберкульозу проводиться без попередньої проби Манту, підкреслюють в НСЗУ.

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