Донори та українські посадовці обговорили проект Плану реформ для України, - Сергій Марченко пояснив, що потреба у міжнародному фінансуванні у 2024 році становить близько $43 млрд

Раніше член Керівного комітету від США Майк Пайл передав на розгляд Платформи донорів проект Плану реформ, в якому йдеться про створення ВАСУ, перевірку суддів Верховного Суду, зміни у структурі НАБУ і САП

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 26 вересня у Брюсселі зібрався Керівний комітет платформи донорів України.

Також раніше повідомлялося, що член цього Керівного комітету від США, заступник Національного радника з питань міжнародної економіки Майк Пайл передав на розгляд Платформи «План реформ від Білого дому». Зокрема, серед пріоритетів в цьому переліку – завдань на майбутні «3-6 місяців» є завдання «Створити Вищий адміністративний суд України (ВАСУ)». А саме «прийняти закон щодо створення нового спеціалізованого суду з розгляду адміністративних справ проти національних державних органів, укомплектованого належним чином перевіреними суддями, після ліквідації Окружного адміністративного суду м. Києва».

Є й інші завдання, розраховані на ці ж строки. Наприклад, «реформувати Верховний Суд – перевірити доброчесність чинних суддів Верховного Суду у зв'язку з резонансними корупційними справами за участю колишнього голови Верховного Суду та Великої Палати Верховного Суду та обрати нових суддів Верховного Суду для заповнення вакантних місць за допомогою прозорого процесу із залученням незалежних експертів та громадянського суспільства».

Кабмін проінформував про результати цієї зустрічі.

«Разом з партнерами обговорили потреби у фінансуванні дефіциту бюджету та пріоритетних напрямів відновлення на 2024 рік, ключові елементи Плану України, який Уряд розробляє у межах програми ЄС Ukraine Facility, а також можливості подальшого розширення Платформи донорів.

Одним з важливих питань була необхідність формування єдиної карти реформ та приведення вимог від різних донорів до єдиного документу - плану реформ України», - прокоментували у Кабміні.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зауважив, що пріоритетом Уряду України є забезпечення ефективного, підзвітного та прозорого використання донорських коштів.

Також він наголосив, що пріоритетом державного бюджету на 2024 рік є безпека та оборона, що буде повністю профінансовано за рахунок внутрішніх надходжень до бюджету. Потреба у міжнародному фінансуванні, зокрема на соціальні та гуманітарні видатки у 2024 році, становить близько $43 млрд. Прогнозована, стабільна та ритмічна бюджетна допомога має вирішальне значення для фінансування критично важливих видатків в умовах збройної агресії рф.

Співголова Платформи від України, Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков презентував партнерам пріоритети відновлення України на 2024 рік, розповів про хід відбудови, поточні потреби фінансування та досягнуті результати, зокрема у сфері реформ.

Ключові елементи Плану України в межах програми ЄС Ukraine Facility презентувала Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Україна запропонувала провести наступне засідання Керівного комітету Платформи в Києві.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.