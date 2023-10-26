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  1. В Україні

Шпигували для ворога у прикордонних районах Сумщини: затримали російських агентів

17:53, 26 жовтня 2023
Зловмисники їздили по території регіону та приховано фіксували локації українських захисників.
Шпигували для ворога у прикордонних районах Сумщини: затримали російських агентів
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Служба безпеки України повідомила, що вдалося нейтралізувати ще одну ворожу агентурну групу ворога в результаті контрдиверсійної спецоперації на Сумщині. Зловмисники розвідували позиції ЗСУ у прикордонних районах області для коригування по них артилерійських та повітряних ударів агресора. Про це йдеться на офіційному сайті СБУ

Головними «цілями» ворога були місця базування підрозділів Сил оборони, які оснащені радіолокаційними комплексами. За даними координатами окупанти планували здійснити вогневе ураження із застосуванням реактивних систем залпового вогню «Град» та дронів-камікадзе.

«Встановлено, що керівницею агентурної групи була місцева жителька, яку російська спецслужба залучила до негласної співпраці після 24 лютого 2022 року.

За даними слідства, агресор здійснив вербування жінки під час її незаконних переміщень через непрацюючі пункти пропуску з рф. Тоді вона пройшла інструктаж та отримала завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони на північно-східному рубежі.

Щоб розширити «діапазон» з виявлення об’єктів ЗСУ, фігурантка залучила двох спільників. Ними виявились її мати та знайомий мешканець з прикордоння області», - сказано у повідомленні.

Для збору розвідданих вони поодинці їздили по території регіону та приховано фіксували локації українських захисників.

Всю отриману розвідувальну інформацію поплічники окупантів передавали керівниці агентурної групи, яка у подальшому дистанційно «звітувала» своєму «куратору» з ворожої спецслужби.

Для комунікації зловмисники використовували анонімні чати у месенджерах.

Співробітники СБУ викрили всіх трьох учасників ворожої групи і затримали їх у власних помешканнях.

Під час обшуків у фігурантів виявлено мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

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