Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Руководство ВККС встретилось с главой ВАКС относительно необходимости увеличения количества судей Антикорсуда

Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

Верховный Суд рассмотрел дело об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды

Критерии удовлетворения судом иска субъекта власти об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере экологии, - позиция Верховного Суда.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Шпионили для врага в приграничных районах Сумщины: задержали российских агентов

17:53, 26 октября 2023
Злоумышленники ездили по территории региона и скрыто фиксировали локации украинских защитников.
Шпионили для врага в приграничных районах Сумщины: задержали российских агентов
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Служба безопасности Украины сообщила, что удалось нейтрализовать еще одну вражескую агентурную группу врага в результате контрдиверсионной спецоперации в Сумской области. Злоумышленники разведывали позиции ВСУ в приграничных районах области для корректировки по ним артиллерийских и воздушных ударов агрессора. Об этом говорится на официальном сайте СБУ.

Главными «целями» врага были места базирования подразделений Сил обороны, оснащенных радиолокационными комплексами. По данным координатами оккупанты планировали осуществить огненное поражение с применением реактивных систем залпового огня «Град» и дронов-камикадзе.

«Установлено, что руководителем агентурной группы была местная жительница, которую российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после 24 февраля 2022 года.

По данным следствия, агрессор совершил вербовку женщины во время ее незаконных перемещений из-за неработающих пунктов пропуска из рф. Тогда она прошла инструктаж и получила задание на разведывательно-подрывную деятельность против Сил обороны на северо-восточном рубеже.

Чтобы расширить «диапазон» по выявлению объектов ВСУ, фигурантка привлекла двух подельников. Ими оказались ее мать и знакомый житель из приграничной области», - говорится в сообщении.

Для сбора разведданных они по одному ездили по территории региона и скрыто фиксировали локации украинских защитников.

Всю полученную разведывательную информацию приспешники оккупантов передавали руководительнице агентурной группы, которая в дальнейшем дистанционно «отчиталась» своему «куратору» из вражеской спецслужбы.

Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные чаты в мессенджерах.

Сотрудники СБУ разоблачили всех трех участников вражеской группы и задержали их в собственных помещениях.

Во время обысков у фигурантов обнаружены мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами преступной деятельности в пользу страны-агрессора.

Задержанным сообщено о подозрении по 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду