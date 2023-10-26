Шпионили для врага в приграничных районах Сумщины: задержали российских агентов

Злоумышленники ездили по территории региона и скрыто фиксировали локации украинских защитников.

Служба безопасности Украины сообщила, что удалось нейтрализовать еще одну вражескую агентурную группу врага в результате контрдиверсионной спецоперации в Сумской области. Злоумышленники разведывали позиции ВСУ в приграничных районах области для корректировки по ним артиллерийских и воздушных ударов агрессора. Об этом говорится на официальном сайте СБУ.

Главными «целями» врага были места базирования подразделений Сил обороны, оснащенных радиолокационными комплексами. По данным координатами оккупанты планировали осуществить огненное поражение с применением реактивных систем залпового огня «Град» и дронов-камикадзе.

«Установлено, что руководителем агентурной группы была местная жительница, которую российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после 24 февраля 2022 года.

По данным следствия, агрессор совершил вербовку женщины во время ее незаконных перемещений из-за неработающих пунктов пропуска из рф. Тогда она прошла инструктаж и получила задание на разведывательно-подрывную деятельность против Сил обороны на северо-восточном рубеже.

Чтобы расширить «диапазон» по выявлению объектов ВСУ, фигурантка привлекла двух подельников. Ими оказались ее мать и знакомый житель из приграничной области», - говорится в сообщении.

Для сбора разведданных они по одному ездили по территории региона и скрыто фиксировали локации украинских защитников.

Всю полученную разведывательную информацию приспешники оккупантов передавали руководительнице агентурной группы, которая в дальнейшем дистанционно «отчиталась» своему «куратору» из вражеской спецслужбы.

Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные чаты в мессенджерах.

Сотрудники СБУ разоблачили всех трех участников вражеской группы и задержали их в собственных помещениях.

Во время обысков у фигурантов обнаружены мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами преступной деятельности в пользу страны-агрессора.

Задержанным сообщено о подозрении по 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

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