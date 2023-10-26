В Киеве судили двух мошенников, которые обустроили фейковые «обменники» и обманули граждан на 5 млн гривен

Двое мошенников в течение 2022 года открывали фиктивные пункты обмена валюты.

Подольский районный суд города Киева вынес приговор двум участникам организованной преступной группы, которые обманывали граждан под видом фейковых «обменников», завладели их средствами на общую сумму около 5 миллионов гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Двое обвиняемых в течение 2022 года, в сговоре с другими членами организованной группы, открывали фиктивные пункты обмена валюты. Под видом легальных операций и обмена валюты они завладели денежными средствами граждан на сумму около 4,5 миллионов гривен. Кроме того, им удалось совершить покушение на завладение еще 585 тысячами гривен.

Вследствие рассмотрения дела, суд признал обвиняемых виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, и установил наказание в виде 8 и 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подольский районный суд решил, что обвиняемые должны остаться под стражей.

Сейчас в районных судах города Киева рассматриваются еще 4 аналогичных уголовных производства в отношении 15 обвиняемых, включая участников организованных преступных групп. Киевская городская прокуратура призывает граждан быть внимательными и в случае выявления подозрительных пунктов обмена иностранной валюты немедленно информировать правоохранительные органы для принятия необходимых мер.

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