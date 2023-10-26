У Києві судили двох шахраїв, які облаштували фейкові «обмінники» та ошукали громадян на 5 млн гривень

Двоє шахраїв протягом 2022 року відкривали фіктивні пункти обміну валюти.

Подільський районний суд міста Києва виніс вирок двом учасникам організованої злочинної групи, які ошукували громадян під виглядом фейкових «обмінників», заволоділи їхніми коштами на загальну суму близько 5 мільйонів гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Двоє обвинувачених протягом 2022 року, у змові з іншими членами організованої групи, відкривали фіктивні пункти обміну валюти. Під виглядом легальних операцій і обміну валюти вони заволоділи грошовими коштами громадян на суму близько 4,5 мільйонів гривень. Крім того, їм вдалося вчинити замах на заволодіння ще 585 тисячами гривень.

Внаслідок розгляду справи, суд визнав обвинувачених винними в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, і встановив покарання у вигляді 8 та 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Подільський районний суд вирішив, що обвинувачені мають залишитися під вартою.

Наразі в районних судах міста Києва розглядаються ще 4 аналогічні кримінальні провадження щодо 15 обвинувачених, включаючи учасників організованих злочинних груп. Київська міська прокуратура закликає громадян бути уважними і в разі виявлення підозрілих пунктів обміну іноземної валюти негайно інформувати правоохоронні органи для прийняття необхідних заходів.

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