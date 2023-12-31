Який буде прожитковий мінімум із січня 2024 року

У бюджеті заплановано одноразове підвищення прожиткового мінімуму.

Державним бюджетом на 2024 рік заплановано одноразове підвищення прожиткового мінімуму для українців. Так, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць буде становити – 2 920 грн.

Що стосується основних соціальних та демографічних груп населення, то протягом 2024 року розмір прожиткового мінімуму буде таким:

на дітей до 6 років – 2 563 грн;

на дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн;

для працездатних осіб – 3 028 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників державних органів, оплату яких регулюють спеціальні закони, а також працівників податкових та митних органів – 2 102 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 2 361 грн.

Як ми писали, 9 листопада Верховна Рада прийняла Державний бюджет України на 2024 рік.

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