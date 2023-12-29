В ГНС предупредили, когда не получится подать налоговые накладные

С 30 декабря по 1 января будет ограничено прием налоговых накладных и расчетов корректировки.

Источник фото: tax.gov.ua

Государственная налоговая служба Украины сообщила, что в связи с завершением 2023 бюджетного года и началом 2024 бюджетного года, а также принимая во внимание письмо Государственной казначейской службы Украины об особенностях режима работы системы электронных платежей НБУ и Казначейства, в информационно-коммуникационных системах ГНС в период с 30 декабря 2023 по 1 января 2024 года будут проводиться регламентные и технические работы, связанные с закрытием года.

В связи с этим будет ограничено прием налоговых накладных и расчетов корректировки в Единый реестр налоговых накладных в это время.

Начиная уже со 2 января информационно-коммуникационные системы ГНС, в том числе Единый реестр налоговых накладных, будут работать в штатном режиме.

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