Будь-які надходження на картку фізособи, за межами підприємництва, пропонують оподатковувати за ставкою 18%, - Нацстратегія доходів

Кабмін ухвалив Національну стратегію доходів, яка пропонує, аби всі доходи фізичних осіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом, підлягали оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 27 грудня прийняв Національну стратегію доходів, в якій заплановані реформи зокрема у сфері податків до 2030 року.

Так, у розділі «Безпека використання даних та доступ до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках» йдеться про те, що треба надати контролюючим органам доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках платників податків.

Також спрощену систему оподаткування реформують, бо нереформована вона ставить під загрозу податкові надходження. Зокрема, інститут реєстрації ФОП скасують, а другу та третю групи «спрощенців» обʼєднають в одну, для якої буде обовʼязкове РРО.

Всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом.

Судячи з документу Кабміну, будь-які надходження на картку фізособи Кабмін пропонує оподатковувати за ставкою 18%. Адже будь-який платіж на картку фізособи буде розцінюватися як дохід, отриманий фізичною особою, який за Податковим кодексом, підлягає оподаткуванню за ставкою 18%.

Так, у Національній стратегії доходів зазначено, що «серйозну проблему для ефективного оподаткування найманої праці створює чинна на сьогодні в Україні спрощена система оподаткування (ССО), оскільки багато платників податків вважають привабливим обрати для своїх найманих працівників статус самозайнятих осіб на ССО замість стандартного трудового договору».

Це відбувається як через простоту роботи за ССО, так і через низьку ставку (5 %) оподаткування доходу фізичної особи в межах ССО у порівнянні із ставкою оподаткування ПДФО (18 %) та військовим збором (1,5 %) такого ж доходу найманого працівника. Крім того, платники єдиного податку, які наймають персонал, не мають стимулу укладати з ним трудові договори, оскільки вартість оплати роботи такого персоналу не вираховується з бази оподаткування єдиним податком, а сама зарплата найманих працівників підлягає оподаткуванню за загальною ставкою ПДФО (18 %) та військового збору (1,5 %).

Таким чином, реформування оподаткування доходів фізичних осіб не буде ефективним без реформи ССО.

Для вирішення вищезазначених проблем передбачено низку реформ:

- Відновлення прогресивної шкали ставок з однією або двома значно вищими ставками ПДФО для частини доходу осіб з високими доходами, що перевищують встановлений Законом рівень;

- Заміна мінімального неоподаткованого доходу на надання персональної соціальної допомоги особам з низьким рівнем доходу;

- Перегляд пільг з ПДФО, спеціальних умов оподаткування та виключень з податкової бази з метою їх раціоналізації та впорядкування тощо.

Передбачається, що паралельно з впровадженням реформи ПДФО будуть запроваджені зміни до законодавства, відповідно до яких контролюючим органам буде надано можливість посилити контроль за доходами та витратами фізичних осіб шляхом наданням контролюючим органам доступу до банківської інформації про рух коштів на рахунках платників податків.

Автор: Наталя Мамченко

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