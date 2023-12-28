В соцмережі Telegram спостерігають проблеми в роботі

Користувачі скаржаться на проблеми зі з'єднанням і відправкою повідомлень.

Зображення: freepik.com

У соціальній мережі Telegram ввечері 28 грудня спостерігається збій у роботі. Користувачі скаржаться на проблеми зі з'єднанням і відправкою повідомлень.

Проблему у роботі месенджера зафіксував сервіс Downdetector, який надає користувачам інформацію в реальному часі про статус різних вебсайтів і служб.

На діаграмі показано звіт за останні 24 години.

Нагадаємо, що нещодавно для популярного месенджера Telegram випустили новий апдейт у цьому році. Він містить нові можливості як для власників каналів, так і для звичайних користувачів. Серед іншого, завдяки різдвяному оновленню тепер можна змінювати зовнішній вигляд каналу та репостити повідомлення з каналів як історії.

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