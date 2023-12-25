Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Марʼяна Безугла заявила, що можна було б ротувати тих, хто довго перебуває у тилу

За словами Марʼяни Безуглої, можна було б ротувати тисячі тих осіб, які служать у тилу, але у законопроекті цю норму пропонують прибрати.

Повідомлення про підозру відрізняється від обвинувального акта у частині дати скоєння злочину, - Верховний Суд виснував, чи це допустимо

Різний за змістом виклад у письмовому повідомленні про підозру та обвинувальному акті фактичних обставин кримінального правопорушення в частині дати скоєння протиправного діяння жодним чином не свідчить про порушення вимог кримінального процесуального закону.

На посади суддів апеляційних судів претендують вже 202 кандидати

Більшість кандидатів планують стати суддями кримінальної спеціалізації

За прикладом судових повісток через месенджери чи смс: яким чином можуть розсилати електронні сповіщення військовозобовʼязаним

Електронні сповіщення військовозобовʼязаним не будуть розсилати у Дії, але ніщо не заважає робити це через месенджери чи смс за прикладом судових повісток.

Якщо підозрювана суддя знаходиться в Криму, оголошення в міжнародний розшук не потрібне, — Верховний Суд

Адвокат екс-судді Севастопольського апеляційного господарського суду, яка на конкурсній основі була призначена на посаду «судді» на окупованій території АРК і продовжила здійснювати «правосуддя» від імені рф, вважав, що для дотримання процедури її треба було оголосити у міжнародний розшук.

  1. Суспільство

Вийшло нове оновлення Telegram: що змінилося для каналів та користувачів

18:23, 25 грудня 2023
Серед іншого, завдяки оновленню тепер можна змінювати зовнішній вигляд каналу та репостити повідомлення з каналів як історії.
Вийшло нове оновлення Telegram: що змінилося для каналів та користувачів
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Для популярного месенджера Telegram випустили новий апдейт у цьому році. Він містить нові можливості як для власників каналів, так і для звичайних користувачів.

Серед іншого, завдяки різдвяному оновленню тепер можна змінювати зовнішній вигляд каналу та репостити повідомлення з каналів як історії.

Що нового в Telegram:

Канали тепер мають змогу повністю налаштувати свій зовнішній вигляд, коли отримують рівні завдяки зарядам від підписників або з подарунків. Окрім кольору своїх повідомлень, власники каналів тепер можуть змінювати вигляд фону профілю, встановлювати емоджі-статус, тему та власні шпалери, які бачитимуть усі, хто відкриє канал.

Повідомлення з каналів тепер можна поширювати як історії. Це додасть до історії копію повідомлення, яку можна переміщати, змінювати її розмір і прикрашати. В історії можна репостити всі види повідомлень, включаючи фотографії, файли і навіть голосові та відеоповідомлення.

Premium-підписку дозволили дарувати відразу декільком людям. В налаштуваннях з'явився новий розділ «подарувати Premium», в якому можна вибрати до 10 осіб. Якщо один з цих користувачів уже має Premium, він може зберегти подарунок, щоб активувати його пізніше або надіслати другу.

Канали, які проводять розіграші, тепер можуть вказувати більшу тривалість і додаткові призи. Для ще більшої прозорості організатори розіграшів можуть увімкнути опцію «Показати переможців».

Також користувачі вже можуть бачити, хто переглянув їхню історію та як вони відреагували, а канали отримують детальну статистику, щоб відстежувати ефективність своїх історій. З цим оновленням адміністратори каналів тепер можуть переглядати реакції на свої історії, а хто поширив їхні історії бачитимуть як користувачі, так і канали.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    заступник голови П'ятого апеляційного адміністративного суду