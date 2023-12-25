Вийшло нове оновлення Telegram: що змінилося для каналів та користувачів

Серед іншого, завдяки оновленню тепер можна змінювати зовнішній вигляд каналу та репостити повідомлення з каналів як історії.

Зображення: freepik.com

Для популярного месенджера Telegram випустили новий апдейт у цьому році. Він містить нові можливості як для власників каналів, так і для звичайних користувачів.

Серед іншого, завдяки різдвяному оновленню тепер можна змінювати зовнішній вигляд каналу та репостити повідомлення з каналів як історії.

Що нового в Telegram:

Канали тепер мають змогу повністю налаштувати свій зовнішній вигляд, коли отримують рівні завдяки зарядам від підписників або з подарунків. Окрім кольору своїх повідомлень, власники каналів тепер можуть змінювати вигляд фону профілю, встановлювати емоджі-статус, тему та власні шпалери, які бачитимуть усі, хто відкриє канал.

Повідомлення з каналів тепер можна поширювати як історії. Це додасть до історії копію повідомлення, яку можна переміщати, змінювати її розмір і прикрашати. В історії можна репостити всі види повідомлень, включаючи фотографії, файли і навіть голосові та відеоповідомлення.

Premium-підписку дозволили дарувати відразу декільком людям. В налаштуваннях з'явився новий розділ «подарувати Premium», в якому можна вибрати до 10 осіб. Якщо один з цих користувачів уже має Premium, він може зберегти подарунок, щоб активувати його пізніше або надіслати другу.

Канали, які проводять розіграші, тепер можуть вказувати більшу тривалість і додаткові призи. Для ще більшої прозорості організатори розіграшів можуть увімкнути опцію «Показати переможців».

Також користувачі вже можуть бачити, хто переглянув їхню історію та як вони відреагували, а канали отримують детальну статистику, щоб відстежувати ефективність своїх історій. З цим оновленням адміністратори каналів тепер можуть переглядати реакції на свої історії, а хто поширив їхні історії бачитимуть як користувачі, так і канали.

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