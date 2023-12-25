Вышло новое обновление Telegram: что изменилось для каналов и пользователей

Среди прочего, благодаря обновлению, теперь можно изменять внешний вид канала и и репостить сообщения с каналов как истории.

Изображение: freepik.com

Для популярного мессенджера Telegram был выпущен новый апдейт в этом году. Он содержит новые возможности, как для владельцев каналов, так и для обычных пользователей.

Среди прочего, благодаря рождественскому обновлению, теперь можно изменять внешний вид канала и репостить сообщения с каналов как истории.

Что нового в Telegram:

Каналы теперь могут полностью настроить свой внешний вид, когда получают уровни благодаря зарядам от подписчиков или с подарков. Кроме цвета сообщений, владельцы каналов теперь могут изменять вид фона профиля, устанавливать эмоджи-статус, тему и собственные обои, которые будут видеть все, кто откроет канал.

Сообщения с каналов теперь можно репостить как истории. Это добавит в историю копию сообщения, которую можно перемещать, изменять ее размер и украшать. В истории можно репостить все виды сообщений, включая фотографии, файлы и даже голосовые и видеосообщения.

Premium-подписку позволили дарить сразу нескольким людям. В настройках появился новый раздел «подарить Premium», в котором можно выбрать до 10 человек. Если один из этих пользователей уже имеет Premium, он может сохранить подарок, чтобы активировать его позже или отправить другу.

Каналы, проводящие розыгрыши, теперь могут указывать большую продолжительность и дополнительные призы. Для еще большей прозрачности организаторы розыгрышей могут включить опцию «Показать победителей».

Также пользователи уже могут видеть, кто просмотрел их историю и как они отреагировали, а каналы получают подробную статистику для отслеживания эффективности своих историй. С этим обновлением администраторы каналов теперь могут просматривать реакции на свои истории, а кто распространил их истории, будут видеть как пользователи, так и каналы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.