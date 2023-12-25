Протесты в Сербии: студенты заблокировали Мингосадминистрации, требуя открыть списки избирателей

В Белграде студенты присоединились к протестам против фальсификации выборов в Сербии.

Источник фото: slobodnaevropa

Сегодня, 25 декабря, группа студентов собралась возле штаб-квартиры Министерства государственной администрации и местного самоуправления в Белграде, требуя доступа к списку избирателей. Студенты заявили, что желают получить возможность проверить его соответствие, поскольку отечественные и европейские наблюдатели выразили определенные сомнения в законности последних выборов в Сербии, состоявшихся 17 декабря. Об этом сообщило "Радио Свободная Европа".

Один из студентов Иван Белич сообщил, что в 12 часов они начали блокирование здания Министерства государственной администрации на улице Бирчанинова. Позже планируется объявить новое место для проведения протестов.

Ранее объявлено, что акция блокирования продлится шесть часов, а также, что к протесту в Белграде присоединятся студенты из университета Нового Сада.

Напомним, в Белграде вечером 24 декабря произошли протесты, во время которых протестующие требовали отмены результатов парламентских и местных выборов и пытались прорваться к зданию мэрии сербской столицы. Тогда более 40 демонстрантов были арестованы.

Коалиция "Сербия против насилия" (SPN) утверждает, что события, произошедшие во время протеста в Белграде, были спровоцированы "хулиганами, посланными правительством". Они считают, что власти используют насилие, чтобы изобразить мирные протесты как насильственные, и предостерегают о попытках использования хулиганов для дискредитации мирных протестующих, требующих проведения повторных выборов, состоявшихся 17 декабря.

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