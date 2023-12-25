Сообщения о подозрении отличается от обвинительного акта в части даты совершения преступления, - Верховный Суд решил, допустимо ли это

Различное по содержанию изложение в письменном уведомлении о подозрении и обвинительном акте фактических обстоятельств уголовного правонарушения в части даты совершения противоправного деяния никак не свидетельствует о нарушении требований уголовного процессуального закона.

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Сообщения о подозрении и обвинительный акт не могут содержать принципиальных различий в изложении фактических обстоятельств, влияющих на объем обвинения или квалификацию действий виновного.

Учитывая, что обвинительный акт уточняет формулировку обвинения на основании собранных доказательств, его содержание и содержание сообщения о подозрении могут не совпадать. Различное по содержанию изложение в письменном уведомлении о подозрении и обвинительном акте фактических обстоятельств уголовного правонарушения в части даты совершения противоправного деяния не свидетельствует о нарушении требований уголовного процессуального закона. Такой вывод сделала коллегия судей Второй судебной палаты КУС в постановлении от 19 октября 2023 года по делу №718/1189/22.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Итак, местный суд признал лицо виновным и осудил по ч. 1 ст. 126 УК. Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор.

В кассационной жалобе защитник, среди прочего, утверждал о недопустимости всех собранных по делу доказательств вследствие того, что уведомление о подозрении осужденному отличается от предъявленного ему обвинения, сформулированного в обвинительном акте.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. Он указал, что из анализа ч. 6 ст. 277, п. 5 ч. 2 ст. 291 УПК следует, что в письменном уведомлении о подозрении должно содержаться лишь краткое изложение фактических обстоятельств уголовного правонарушения, известных на момент такого сообщения, в то время как в обвинительном акте содержится изложение фактических обстоятельств уголовного правонарушения, которые прокурор считает установленными.

Именно поэтому содержание формулировки обвинения при составлении обвинительного акта может как совпадать, так и отличаться от сформулированного подозрения в письменном сообщении о нем ввиду того, что в обвинительном акте излагаются не только известные на момент уведомления о подозрении фактические обстоятельства уголовного преступления, но и обстоятельства, установленные в ходе досудебного расследования.

Таким образом, к формулировке уведомления о подозрении законодатель устанавливает меньшие требования, чем к формулировке обвинения с изложением его в обвинительном акте. КУС считает, что принципиальных отличий в изложении фактических обстоятельств, влияющих на объем обвинения или квалификацию действий виновного, в этих двух процессуальных документах не может быть, однако обращает внимание, что их содержание не всегда может полностью совпадать, поскольку обвинительный акт уточняет формулировку обвинения на основании собранных доказательств.

Кроме того, свою защиту подозреваемый осуществляет именно от обвинения, выдвинутого в обвинительном акте. Различное по содержанию изложение в письменном уведомлении о подозрении и обвинительном акте фактических обстоятельств уголовного правонарушения в части даты совершения противоправного деяния никак не свидетельствует о нарушении требований уголовного процессуального закона.

Кроме того, Верховный Суд отметил, что как следует из материалов производства, обвиняемому в судебном заседании был объявлен обвинительный акт и разъяснена суть обвинения, которое, как усматривается из журнала судебного заседания, было понятно. В дальнейшем местный суд, рассмотрев уголовное производство в рамках предъявленного обвинения в соответствии с обвинительным актом, указал в приговоре обвинение, признанное доказанным.

Автор: Наталья Мамченко

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