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Протести у Сербії: студенти заблокували Міндержадміністрації, вимагаючи відкрити списки виборців

17:28, 25 грудня 2023
У Белграді студенти приєдналися до протестів проти фальсифікації виборів у Сербії.
Протести у Сербії: студенти заблокували Міндержадміністрації, вимагаючи відкрити списки виборців
Джерело фото: slobodnaevropa
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Сьогодні, 25 грудня, група студентів зібралася біля штаб-квартири Міністерства державної адміністрації та місцевого самоврядування у Белграді, вимагаючи доступу до списку виборців. Студенти заявили, що бажають отримати можливість перевірити його відповідність, оскільки вітчизняні та європейські спостерігачі висловили певні сумніви у законності останніх виборів у Сербії, що відбулися 17 грудня. Про це повідомило «Радіо Вільна Європа».

Один із студентів Іван Бєліч повідомив, що о 12 годині вони розпочали блокування будівлі Міністерства державної адміністрації на вулиці Бірчанінова. Пізніше планується оголосити нове місце для проведення протестів.

Раніше оголошено, що акція блокування триватиме шість годин, а також, що до протесту у Белграді приєднаються студенти з університету Нового Саду.

Нагадаємо, у Белграді ввечері 24 грудня сталися протести, під час яких протестувальники вимагали скасування результатів парламентських і місцевих виборів та намагалися прорватися до будівлі мерії сербської столиці. Тоді понад 40 демонстрантів були заарештовані.

Коаліція «Сербія проти насильства» (SPN) стверджує, що події, що сталися під час протесту в Белграді, були спровоковані «хуліганами, посланими урядом». Вони вважають, що влада використовує насильство, щоб змалювати мирні протести як насильницькі, і застерігають про спроби використання хуліганів для дискредитації мирних протестувальників, які вимагають проведення повторних виборів, що відбулися 17 грудня.

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