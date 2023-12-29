Вбили пенсіонерів, щоб заволодіти майном: у Львові суд покарав зловмисників

Один з нападників зарізав пенсіонерів.

У Львові двох чоловіків визнано винними у розбійному нападі та умисному вбивстві двох осіб, передає Львівська обласна прокуратура.

Вбивство сталося у 2020 році у Львові. Тоді обвинувачені заволоділи майном подружжя пенсіонерів.

Вони організували зустріч з потерпілими нібито під приводом огляду у них житла для подальшої оренди.

«Будучи в помешканні, 20-річний нападник наніс власникам численні удари ножем, від яких ті померли на місці. В той час його 20-річний спільник пильнував обстановку на вулиці», - сказано у повідомленні.

Після чого обвинувачені привласнили цінні речі 66-річного чоловіка та 67-річної жінки, які були при них, а також ключі від іншої квартири, де потерпілі безпосередньо проживали. Згодом вони проникли туди і викрали звідти майно.

Зловмисника призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна кожному. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

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