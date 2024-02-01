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  1. В Україні

Перший транш від ЄС у 4,5 млрд євро може надійти в Україну у березні, — Мінекономіки

15:27, 1 лютого 2024
З погоджених країнами ЄС 50 млрд євро, Україна розраховує отримати перший транш обсягом 4,5 млрд євро вже у березні.
Перший транш від ЄС у 4,5 млрд євро може надійти в Україну у березні, — Мінекономіки
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Перший транш із 50 мільярдів євро, які ЄС погодив Україні сьогодні в межах чотирирічної програми Ukraine Facility може надійти вже у перших числах березня.  Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі Уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами", – зазначила вона. 

Свириденко додала, що голосування щодо Ukraine Facility в Європейській раді – "це потужний сигнал про незмінну підтримку України з боку партнерів". 

Вона підкреслила, що наразі Уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами. Ми вдячні нашим союзникам за допомогу та довіру до України.

У Мінекономіки зазначають, що рішення Європейської ради також відображає позитивну оцінку підготовки Плану для Ukraine Facility, яка відбувається за координації Міністерства економіки. Після затвердження регламенту в Європарламенті, відповідні фінальні умови програми буде враховано у Плані. Коли документ буде затверджено Урядом, План буде передано на розгляд Європейській Комісії. 

План для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних реформ в державному секторі, проведення низки економічних реформ, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також кроки для розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне зростання. 

Підтримка в рамках програми Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ. 

Нагадаємо, що у ЄС погодили фінансування на 50 млрд євро для України.

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