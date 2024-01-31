Суд штату Делавер скасував виплату $55 мільярдів Ілону Маску від його компанії Tesla

Мільярдер може посунутися з першої сходинки в рейтингу найбагатших людей планети на третю.

У США суд штату Делавер постановив не виплачувати голові компанії Tesla Ілону Маску винагороду в розмірі $55,8 мільярда. Рішення суду може поставити під загрозу статки мільярдера. Про це повідомляє видання Financial Times.

Зазначається, що у 2018 році компанія Tesla ухвалила рішення про компенсаційну виплату Ілону Маску у формі акцій компанії замість зарплати на посаді гендиректора на десятирічний термін.

Ця виплата була найбільшою в корпоративній історії та зробила Маска найбагатшою людиною планети на той момент.

Один з акціонерів компанії подав позов проти Маска, стверджуючи, що правління компанії порушило свої обовʼязки, здійснивши «надмірну» виплату на користь Ілона Маска. При цьому в суді вважають, що особи, які ухвалювали це рішення, «були зобовʼязані Маску», тобто мільярдер мав на них вплив.

Суддя постановила, що схвалення платіжного пакета правлінням Tesla було «глибоко помилковим, а сума, виплачена Маску, «незбагнена» і несправедлива по відношенню до аукціонерів. У результаті винагороду анулювали.

Рішення суду ставить під загрозу статки Маска. Як повідомляє видання Bloomberg, якщо рішення не оскаржать, мільярдер може посунутися з першої сходинки в рейтингу найбагатших людей планети на третю.

«Ніколи не реєструйте свою компанію у штаті Делавер», — написав Маск у своїй соцмережі Х після рішення суду.

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