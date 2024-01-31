Суд штата Делавер упразднил выплату $55 миллиардов Илону Маску от его компании Tesla

Миллиардер может сдвинуться с первой строчки в рейтинге самых богатых людей планеты на третью.

В США суд штата Делавер постановил не выплачивать главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере $55,8 миллиарда. Решение суда может поставить под угрозу состояние миллиардера. Об этом сообщает издание Financial Times.

Отмечается, что в 2018 году компания Tesla приняла решение о компенсационной выплате Илону Маску в форме акций компании вместо зарплаты в должности гендиректора на десятилетний срок.

Эта выплата была самой крупной в корпоративной истории и сделала Маска самым богатым человеком планеты на тот момент.

Один из акционеров компании подал иск против Маска, утверждая, что правление компании нарушило свои обязанности, произведя «чрезмерную» выплату в пользу Илона Маска. При этом в суде считают, что принимавшие это решение лица «были обязаны Маске», то есть миллиардер имел на них влияние.

Судья постановила, что одобрение платежного пакета правлением Tesla было «глубоко ошибочным, а сумма, выплаченная Маской, «непостижимая» и несправедливая по отношению к аукционерам. В результате вознаграждение было аннулировано.

Решение суда ставит под угрозу состояние Маска. Как сообщает издание Bloomberg, если решение не обжалуют, миллиардер может сдвинуться с первой строчки в рейтинге самых богатых людей планеты на третью.

«Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавер», - написал Маск в своей соцсети Х после решения суда.

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