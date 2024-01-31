Присвоили почти ₴5 млн «боевых» выплат: будут судить должностных лиц воинской части

Командир части вместе с подчиненными разработали схему присвоения части «боевых» доплат военным своего подразделения.

ГБР завершило расследование в отношении командира одной из воинских частей в Донецкой области и четырех его подчиненных, которые насчитывали «боевые» выплаты военным подразделениям, не несшим службу на передовой. Обвинительные акты направлены в суд. Об этом сообщили в пресслужбе Бюро.

Командир части вместе с подчиненными разработали схему присвоения части «боевых» доплат военным своего подразделения. Обвиняемые включили в списки для выплат 9 военнослужащих части, которые фактически не участвовали в боевых действиях и вообще находились за пределами Донецкой области.

«В течение 7 месяцев военнослужащие ежемесячно безосновательно получали по ₴100 000. Часть средств, якобы в качестве благотворительной помощи для своего подразделения, они перечисляли на указанный командованием карточный счет. С марта по сентябрь 2022 года сумма нанесенного государству ущерба составила почти ₴5 млн», - говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили преступную схему, провели почерковедческую, экономическую и военную экспертизы.

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