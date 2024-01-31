На Закарпатье загорелся Реформаторский храм XIII-XV века

Последний пожар в храме был в 1913 году, тогда сгорела кровля.

Источник фото: ГСЧС

На Закарпатье спасатели уберегли от уничтожения Реформаторский храм ХІІІ-ХV века. Как рассказали в ГСЧС Украины, чрезвычайное происшествие произошло в Новом Селе Береговского района.

Водитель, который проезжал по селу, увидел, как из окон колокольни Реформаторского храма идет дым, и сразу вызвал спасателей.

Чрезвычайники ликвидировали угрозу и спасли сакральную постройку.

В ГСЧС рассказывают, что по разным историческим источникам, здание храма, которое является украшением села, датировано XIII-XV вв. Последний пожар в нем произошел в 1913 году, тогда сгорела кровля храма.

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