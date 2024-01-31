На Закарпатті загорівся Реформаторський храм ХІІІ-ХV століття

Остання пожежа в храмі була в 1913 року, тоді згоріла крівля.

Джерело фото: ДСНС

На Закарпатті рятувальники вберегли від знищення Реформаторський храм ХІІІ-ХV століття. Як розповіли у ДСНС України, надзвичайна подія трапилася в Новому Селі Берегівського району.

Водій, який проїжджав селом, побачив, як із вікон дзвіниці Реформаторського храму йде дим, і одразу викликав рятувальників.

Надзвичайники ліквідували загрозу й врятували сакральну споруду.

У ДСНС розповідають, що за різними історичними джерелами, будівля храму, яка є окрасою села, датована ХІІІ-ХV cт. Остання пожежа в ній сталася 1913 року, тоді згоріла крівля храму.

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