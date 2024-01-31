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  1. В Україні

Привласнили майже ₴5 млн «бойових» виплат: судитимуть посадовців військової частини

19:16, 31 січня 2024
Командир частини разом з підлеглими розробили схему привласнення частки «бойових» доплат військовим свого підрозділу.
Привласнили майже ₴5 млн «бойових» виплат: судитимуть посадовців військової частини
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ДБР завершило розслідування щодо командира однієї з військових частин на Донеччині та чотирьох його підлеглих, які нараховували «бойові» виплати військовим підрозділу, які не несли службу на передовій. Обвинувальні акти направлено до суду. Про це повідомили у пресслужбі Бюро.

Командир частини разом з підлеглими розробили схему привласнення частки «бойових» доплат військовим свого підрозділу. Обвинувачені включили у списки для виплат 9 військовослужбовців частини, які фактично не брали безпосередню участь у бойових діях та взагалі перебували за межами Донецької області.

«Протягом 7 місяців військовослужбовці щомісячно безпідставно отримували по ₴100 000. Частину коштів, начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу, вони перераховували на вказаний командуванням картковий рахунок. З березня по вересень 2022 року сума завданих державі збитків становила майже ₴5 млн», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці викрили злочинну схему, провели почеркознавчу, економічну та військову експертизи.

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