Хакерська група з Китаю атакувала інфраструктуру США, — ФБР

В ФБР считают, что Китай намеренно готовит почву для того, чтобы вывести из строя ключевые системы инфраструктуры США в случае враждебного конфликта.

США удалось прекратить хакерскую деятельность китайской государственной группы, атаковавшей ключевые объекты государственной инфраструктуры, такие как электросети и трубопроводы. Об этом сообщило ФБР, передает ВВС.

По словам директора ФБР Кристофера Врея, была проведена кампания по закрытию группы Вольт Тайфун, которая сломала сотни старых офисных маршрутизаторов, чтобы получить доступ к данным об американских активах.

Пока правительство Китая никак не отреагировало на обвинения. Но ранее он уже отвергал обвинения в спонсируемой государством кибервойне против других стран. В прошлом Китай также обвинял США в том, что Вашингтон является "крупнейшей в мире хакерской империей и глобальным киберпреступлением".

Директор ФБР считает, что Китай намеренно готовит почву для того, чтобы вывести из строя ключевые системы инфраструктуры США в случае враждебного конфликта.

О хакерских атаках группы Вольт Тайфун впервые стало известно в США в мае прошлого года, после того, как компания Microsoft предупредила, что группа атаковала несколько государственных объектов, в том числе сломала правительственные учетные записи электронной почты.

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