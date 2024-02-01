Китай предупредил Украину о последствиях из-за внесения китайских компаний в список спонсоров войны, — СМИ

Reuters пишет, что китайская сторона не выдвинула Украине никаких условий и не установила никаких «временных рамок», а просто высказала свою точку зрения по перечню.

Китай предупредил Украину об негативных последствиях для их дальнейших отношений между странами из-за того, что НАПК внесло более десяти китайских компаний в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух украинских чиновников.

Как отмечает издание, предупреждение было передано Украине в прошлом месяце на встрече посла Китая с украинскими чиновниками в Киеве.

Однако китайская сторона не выдвинула Украине никаких условий и не установила никаких «временных рамок», а просто высказала свою точку зрения по перечню.

Один из источников отметил, что Китай может «отыграться» с помощью покупки украинских товаров, ведь КНР является крупным потребителем украинского зерна, подсолнечного масла и железной руды.

Как известно, НАПК причислило 48 компаний со всего мира, включая 14 китайских, к международным спонсорам войны за то, что их деятельность косвенно помогает или способствует россии в ведении войны против Украины.

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