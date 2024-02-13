На Вінниччині солдат самовільно залишив військову частину та просив пом’якшити йому покарання: що вирішив суд

Чоловік отримав п’ять років ув’язнення.

Вінницький апеляційний суд залишив без змін вирок, яким за самовільне залишення військової частини жителю Липовецького району Володимиру Я. суд першої інстанції призначив п’ять років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба суду.

В своїй апеляційній скарзі обвинувачений просив суд пом’якшити йому покарання та призначити умовний термін. Його ж адвокатка виступала за скасування вироку і виправдання її підзахисного.

У своєму виступі прокурор заперечував проти задоволення апеляційної скарги захисниці. Переконаний, що вирок Вінницького міського суду – справедливий та законний.

Заслухавши всіх учасників апеляційного розгляду, колегія суддів ВАС ухвалила рішення про залишення його у силі.

Солдат на три дні самовільно залишив військову частину без поважних причин. Телефонного зв’язку з ним не було. Колеги-військовослужбовці знайшли правопорушника за місцем його проживання лише на третій день пошуків.

Дії чоловіка кваліфікували за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

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