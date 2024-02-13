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Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

Не минуло й півроку: Вища рада правосуддя вирішила зайнятися розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді

Вже у березні має розпочатися перевірка документів кандидатів до апеляційних судів та прийом документів від претендентів до ВАКС, але Вища рада правосуддя не поспішає з розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді.

Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

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На Вінниччині солдат самовільно залишив військову частину та просив пом’якшити йому покарання: що вирішив суд

21:15, 13 лютого 2024
Чоловік отримав п’ять років ув’язнення.
На Вінниччині солдат самовільно залишив військову частину та просив пом’якшити йому покарання: що вирішив суд
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Вінницький апеляційний суд залишив без змін вирок, яким за самовільне залишення військової частини жителю Липовецького району Володимиру Я.  суд першої інстанції призначив п’ять років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба суду. 

В своїй апеляційній  скарзі обвинувачений просив суд пом’якшити йому покарання та призначити умовний термін. Його ж адвокатка  виступала за скасування вироку і виправдання її підзахисного.

У своєму виступі прокурор заперечував проти задоволення апеляційної скарги захисниці. Переконаний, що вирок Вінницького міського суду – справедливий та законний. 

Заслухавши всіх учасників апеляційного розгляду, колегія суддів ВАС ухвалила рішення про залишення його у силі.

Солдат на три дні самовільно залишив військову частину без поважних причин. Телефонного зв’язку з ним не було. Колеги-військовослужбовці знайшли правопорушника за місцем його проживання лише на третій день пошуків.

Дії чоловіка кваліфікували за частиною 5 статті  407 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

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