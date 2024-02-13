В 2023 году сервис OnlyFans уплатил в бюджет Украины почти 1,3 млн долларов, — Даниил Гетманцев

Крупнейшими плательщиками налога на Google в ІV квартале 2023 года стали семь сервисов.

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что лица-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги, завершили декларирование за IV квартал 2023 года.

По его данным, 96 поданных деклараций обеспечат поступление в бюджет на сумму 2,513 млрд грн (30,1 млн евро и $34,4 млн). По сравнению с ІІІ кварталом сумма поступлений увеличилась на 421 млн. гривен.

Крупнейшими плательщиками в ІV квартале 2023 года стали:

GOOGLE

SONY

ETSY

APPLE

META PLATFORMS

WARGAMING GROUP

Netflix

«А для тех, кто уже традиционно следит за сервисом OnlyFans, отметим, что компания за предоставление услуг на территории Украины в 2023 году насчитала и уплатила $1 273,0 тыс. Примечательно, что международные компании не ожидают наступления предельного срока и уже уплатили 86% начисленных налогов – 2,17 млрд гривен», – сообщил Гетманцев.

Ранее Гетманцев заявил, что известный сервис кино для взрослых избегает уплаты налога на Google.

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