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  1. В Украине

В Киевской области через суд вернули два общежития стоимостью более 400 млн грн

22:00, 13 февраля 2024
В распоряжение общины Вишневого вернули общежития на 394 комнаты общей площадью более 10 000 кв. м.
В Киевской области через суд вернули два общежития стоимостью более 400 млн грн
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Прокуратура обеспечила реальное исполнение судебного решения о возвращении в распоряжение территориальной общине города Вишневое двух общежитий стоимостью почти 400 млн. грн. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Речь идет о общежитиях на 394 комнаты общей площадью более 10 000 кв. м, построенные на средства государственных фондов.

Сообщается, что хозяйственные общества оформили право частной собственности на имущество Государственного жилищного фонда.

Отчуждение произошло с грубыми нарушениями установленных законодателем гарантий для жителей, которые там жили десятилетиями. Новые «владельцы» общежитий путем угрозы выселения людей обязали их платить за жилье по новому сверхвысокому тарифу.

Защищая затронутые интересы территориальной общины и населения, окружная прокуратура обратилась в суд с иском. По результатам рассмотрения дела, благодаря настойчивой и принципиальной позиции органов прокуратуры области, суд истребовал спорные общежития по незаконному владению и отменил регистрацию прав на жилые здания по обществам.

В настоящее время спорные общежития вернули территориальному обществу.

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