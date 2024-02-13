Какая электронная форма установлена для подачи заявления на возврат ошибочно уплаченных налогов: разъяснение ГНС

Заявление на возврат ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени с единого счета, направляется исключительно в электронной форме в территориальный орган ГНС по основному месту учета.

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области рассказало, какая электронная форма установлена для подачи заявления на возврат ошибочно уплаченных налогов.

Так, в соответствии с разделом II Порядка информационного взаимодействия Государственной налоговой службы Украины, ее территориальных органов, Государственной казначейской службы Украины, ее территориальных органов, местных финансовых органов в процессе возврата налогоплательщикам ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 11.02.2019 № 60 с изменениями, налогоплательщик имеет право на возврат ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени с единого счета, открытого на имя ГНС в Казначействе.

Заявление на возврат ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени с единого счета, направляется исключительно в электронной форме в территориальный орган ГНС по основному месту учета такого плательщика с помощью частной части Электронного кабинета (идентификатор формы J/F1302002).

На портале ДПС в разделе – Е-сервисы размещены:

В том числе предусмотрен документ Заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени, идентификатор формы J1302002 (для юридических лиц) и F1302002 (для физических лиц), а также приложения к вышеуказанному документу J1360102 и F1360

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