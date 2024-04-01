Для роботи з ChatGPT більше не потрібний обліковий запис: подробиці

OpenAI почала надавати доступ до чат-боту зі штучним інтелектом без необхідності створювати обліковий запис.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія OpenAI дозволить використовувати чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT без створення облікового запису. Тепер для роботи з нейромережею потрібно лише зайти на офіційний сайт chat.openai.com. Про це повідомляє компанія.

OpenAI оголосила, що почала надавати доступ до ChatGPT без необхідності створювати обліковий запис у сервісі. Нововведення будуть впроваджуватись «поступово» для користувачів із 185 країн.

Зміни політики використання відносяться лише до ChatGPT і не торкнуться інших продуктів OpenAI.

У користувачів без облікового запису також залишиться можливість відмовитись від використання їхніх запитів для навчання штучного інтелекту.

Крім того, компанія вводить «додаткові заходи безпеки», що передбачають блокування відповідей чат-бота щодо «ширшого» кола тем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.