рф имеет много бомб, способных «сложить» многоэтажку, — Воздушные силы

рф имеет большое количество бомб весом 1500 кг, которые способны полностью разрушать жилые многоэтажные дома. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.
По его словам, страна-агрессор использует такие бомбы, чтобы истощить украинскую ПВО.
Как отметил Евлаш, основной задачей Сил обороны является борьба с носителями таких бомб – истребителями Су-34 и Су-35. Это непростая задача, но украинские военные могут выполнять такие сложные задачи. Он добавил, что для этого Украине нужно больше современных западных систем.
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