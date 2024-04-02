рф имеет много бомб, способных «сложить» многоэтажку, — Воздушные силы

рф использует такие бомбы, чтобы истощить украинскую ПВО, - заявил спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш.

рф имеет большое количество бомб весом 1500 кг, которые способны полностью разрушать жилые многоэтажные дома. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, страна-агрессор использует такие бомбы, чтобы истощить украинскую ПВО.

Как отметил Евлаш, основной задачей Сил обороны является борьба с носителями таких бомб – истребителями Су-34 и Су-35. Это непростая задача, но украинские военные могут выполнять такие сложные задачи. Он добавил, что для этого Украине нужно больше современных западных систем.

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