Что празднуют 2 апреля и какие памятные события произошли в этот день

В этот день объявили о полном освобождении Киевщины от российских окупантов.

Во вторник, 2 апреля, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Также важно, что именно 2 апреля объявили о полной деоккупации Киевщины от российских окупантов.

Захват Киевщины было одной из основных целей российской агрессии, ведь он открывал путь в столицу.

В конце февраля и начале марта под временной оккупацией оказалась значительная часть севера Киевской области и пригород к западу от столицы. В марте продолжались бои между украинскими защитниками и оккупантами, в ходе которых были освобождены Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Макаров, Бородянка и другие населенные пункты. Наконец 2 апреля было объявлено о полном освобождении Киевщины.

Также 2 апреля в Украине и мире отмечают Международный день детской книги. Праздник, который привлекает внимание детей и их родителей к важнейшему занятию – чтение книг.

А еще 2 апреля – День примирения. Главная цель этого события состоит в том, чтобы вовлечь общество в мирное сосуществование, не скрывать обиду, а пытаться со всеми примириться.

Кроме того, сегодня празднуют Международный день проверки фактов. Цель этого дня – привлечь общество к развитию критического мышления, повысить осведомленность о существовании лживой информации.

Верующие чтят память преподобного Тита Чудотворца.

Еще в этот день:

1905 - Официально открыт Симплонский тоннель (20 км) под Альпами, связавший Швейцарию и Италию;

1912 - Лайнер "Титаник" вышел в море для проверки ходовых экзаменов, которые успешно прошли;

1967 - В день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена учредили Международный день детской книги;

1968 - В районе Зейтун, на окраине египетской столицы Каир, над храмом коптов-христиан люди наблюдали в небе явление Девы Марии;

1978 - На американском телеканале CBS начался показ сериала "Даллас", который из-за невероятной популярности из запланированного 5-серийного фильма перерос в киноэпопею, длившуюся 13 лет;

1982 - Аргентинский десант высадился на Фолклендских островах. Начало Фолклендской войны;

1989 - Центральный комитет Палестинского национального совета избрал Ясира Арафата Президентом самопровозглашенного Палестинского государства;

2007 - Виктор Ющенко подписал указ "О роспуске Верховной Рады Украины" на основании статьи 90 Конституции Украины.

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