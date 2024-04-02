У більшості областей України у перший день квітня зафіксували температурні рекорди

За даними метеорологічних станцій, зафіксовані перевищення на 1-6 градусів.

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У більшості областей України у понеділок, 1 квітня, зафіксували температурні рекорди. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Вчора денні максимуми в багатьох областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення», - розповіли синоптики.

За даними метеорологічних станцій, зафіксовані перевищення на 1-6 градусів.

Нагадаємо, що за даними Укргідрометцентру, найближчими днями, у зв'язку з переміщенням атмосферного фронту з короткочасними дощами із заходу на схід країни, повітряна маса з сахарським пилом зміститься східніше за межі України – повітря стане чистим.

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