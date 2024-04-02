Дональд Трамп внес $175 миллионов залога по делу о мошенничестве

Трамп внес залог в размере $175 миллионов, чтобы власти штата Нью-Йорк не конфисковали его активы до обжалования приговора.

Бывший президент США Дональд Трамп внес залог в размере $175 миллионов по делу о мошенничестве, чтобы власти штата Нью-Йорк не конфисковали его активы до обжалования приговора. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, после судебного разбирательства в конце 2023 года судья Верховного суда Нью-Йорка Артур Энгорон в феврале 2024 признал Трампа, организацию Трампа, его взрослых сыновей и двух бывших руководителей ответственными за использование незаконной тактики для обмана деловых партнеров, чтобы завысить перед ними прибыли.

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила Трампа в том, что он завысил свое состояние в финансовых отчетах банкам на $3,6 миллиарда. Экс-президент считает это обвинение политически пристрастным.

Адвокаты Трампа настаивали, что для него было «невозможно» внести апелляционный залог в размере $464 миллиона, несмотря на обращение в более 30 гарантийных компаний. Защита просил разрешить Трампу внести залог в объеме $100 миллионов, пока он подает апелляцию на решение суда.

Ранее стало известно, что Трамп удалось приостановить конфискацию своих активов по делу о мошенничестве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.